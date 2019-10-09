В Кузнецке у мужчины украли деньги в автобусе

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09 октября 2019, 10:01Криминал
В полицию города Кузнецка Пензенской области обратился 41-летний мужчина. Он сообщил, что оставил в кабине рейсового автобуса барсетку, из которой похитили 2 950 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, автобус был припаркован на территории кузнецкого автовокзала.
На месте сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 56-летний житель села Пионер Кузнецкого района. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался.
Виновному в краже грозит до 2 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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