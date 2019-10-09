В Кузнецке у мужчины украли деньги в автобусе

В полицию города Кузнецка Пензенской области обратился 41-летний мужчина. Он сообщил, что оставил в кабине рейсового автобуса барсетку, из которой похитили 2 950 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, автобус был припаркован на территории кузнецкого автовокзала.

На месте сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 56-летний житель села Пионер Кузнецкого района. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он сознался.

Виновному в краже грозит до 2 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».