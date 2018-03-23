В Кузнецке территорию для благоустройства выбирали около 9000 жителей

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23 марта 2018, 19:49Общество
В Кузнецке в открытом голосовании за включение выбранного общественного пространства в проект «Формирование комфортной городской среды» приняли участие около 9000 кузнечан. В отличие от пензенцев, они могли проголосовать и за территории, которые не включены в избирательный бюллетень.
Скверы в центре города, улица Комсомольская, аллея вязов, отдельные участки города и места массового пребывания и отдыха жителей Кузнецка. Все эти территории оказались в бюллетене рейтингового голосования. Оно носило весьма демократический характер.
«Первоначально мы проводили общественные слушания и собрали заявки на включение в избирательный выборный бюллетень 16 территории, но также оставили строку, в которую гражданин может вписать свою территорию», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Процедура голосования прошла в 14 школах Кузнецка. Основную массу избирателей составили родители учащихся, которые утром привели детей на занятия. В то же время в школы пришло немало горожан, которые решили воспользоваться возможностью повлиять на исход голосования.
В Кузнецке на исполнение программы «Формирования комфортной городской среды» выделено десять миллионов рублей. Треть от суммы будет направлена на благоустройство общественных пространств. Итоги рейтингового голосования станут известны в понедельник, 26 марта.
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