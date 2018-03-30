В Кузнецке столкнулись иномарка и отечественное авто

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 29 марта в 16.10 в городе Кузнецк. На перекрестке улиц Молодая Гвардия и Калинина столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и Renault Logan. В результате ДТП никто не пострадал.

Ликвидировали последствия аварии пять сотрудников МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».