В Кузнецке столкнулись иномарка и отечественное авто

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30 марта 2018, 13:04Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 29 марта в 16.10 в городе Кузнецк. На перекрестке улиц Молодая Гвардия и Калинина столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и Renault Logan. В результате ДТП никто не пострадал.
Ликвидировали последствия аварии пять сотрудников МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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