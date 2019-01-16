16 января 2019, 11:03Происшествия

В Кузнецке столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В Кузнецком районе Пензенской области ночью 16 января произошла авария.

По предварительным данным, в 1.38 в городе Кузнецк на перекрестке улиц Гагарина и Строителей столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2101». В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, пензенские инспекторы просили водителей быть аккуратнее на дорогах. Из-за сильного снегопада возрастает риск возникновения аварий. В такую погоду автолюбителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7840904/

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