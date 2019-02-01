В Кузнецке столкнулись две легковушки, есть пострадавший

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в городе Кузнецк на улице 60 лет ВЛКСМ 31 января в 18.16 столкнулись Lada Priora и Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».