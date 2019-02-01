В Кузнецке столкнулись две легковушки, есть пострадавший

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01 февраля 2019, 11:34Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в городе Кузнецк на улице 60 лет ВЛКСМ 31 января в 18.16 столкнулись Lada Priora и Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия аварии три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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