В Кузнецке стартовало первенство ПФО по хоккею

В городе Кузнецке Пензенской области проходит третий этап первенства Приволжского федерального округа по хоккею (0+) среди юношей 2007 года рождения. Борьбу за попадание в высший дивизион, кроме хозяев льда, ведут еще шесть команд из разных регионов Поволжья.

На площадке ледового дворца «Арена» кипят нешуточные страсти. За путевку в высший хоккейный дивизион борются семь команд. Кроме кузнецкого «Рубина», это дружины из Заречного, Самары, Оренбурга, Сарова, Балаково и города Кулебаки Нижегородской области. Соперники хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. Несколько месяцев назад они уже встречались на первом этапе первенства Приволжского федерального округа.

«Как мы знаем, первый этап соревнований также проходил в Кузнецке, затем в Лениногорске в январе. На них кузнечане заняли четвертое место», - отметил начальник ледового катка «Арена» Олег Казаров.

«Уверен, что поволжский хоккей выявит новых звезд для покорения пьедесталов и, через некоторое время, усилить сборные команды страны. Думаю, кто-нибудь, когда будет стоять на вершине, не забудет и скажет, что начинал играть в Кузнецке», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.



Турнир проходит по круговой системе. Победит команда, которая наберет наибольшее количество очков. Итоги первенства округа подведут 30 марта.