Кузнечанам рассказали о причинах задержки начала отопительного сезона

В городе Кузнецке Пензенской области пуск тепла потребителям в 2018 году происходил неравномерно. В одних районах батареи прогрелись в самом начале октября, жителям ряда других пришлось ждать тепла до середины месяца. О причинах, которые осложнили начало отопительного сезона, и ситуации в целом рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Окраины, центр, западный, юго-западный и южный микрорайоны – в таком порядке производилась подача тепла потребителям Кузнецка в 2018 году. И дело здесь не в каком-то графике, который установили чиновники, а в необычной ситуации, которая сложилась в городе к концу сентября. Перед началом отопительного сезона основной источник теплоснабжения, «ТЭЦ-3», пришлось трижды запускать и останавливать.

«Первый раз - при проведении плановых гидравлических испытаний. Второй - когда «Гидромаш» выполнял техническое диагностирование на неработающих сетях, в третий - когда подрядная организация, работающая на хирургическом корпусе, поставила нас перед фактом, что теплотрассу надо выносить с площадки застройки», - рассказал Владимир Трошин.

Поскольку теплотрасса, пролегающая в районе застройки, является магистральной, то было невозможно начать подачу тепла в дома большей части горожан. По завершении работ понадобилась еще неделя, чтобы ввести систему теплоснабжения Кузнецка в штатный режим. В то же время подача тепла в отдельные дома временами прекращалась из-за аварий. То, что степень износа тепловых сетей является предельной, ни для кого не секрет.

«Необходимо решить вопрос по капитальному ремонту и серьезным вложениям в тепловые сети. Сейчас администрация города ведет переговоры с несколькими организациями. Собираем всю исходную документацию, направляем ее потенциальным инвесторам», - добавил Владимир Трошин.

Сейчас тепло поступает во все районы Кузнецка. Сотрудники управляющих компаний занимаются регулировкой систем непосредственно в многоквартирных домах.