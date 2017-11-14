14 ноября 2017, 19:21Общество В Кузнецке Спиваков торжественно открыл сквер Чайковского Город Кузнецк Пензенской области в рамках гастрольного тура посетил коллектив национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. Помимо самого концерта, музыканты провели мастер-класс для воспитанников музыкального колледжа. А главный дирижер оркестра принял участие в церемонии открытия сквера имени Петра Чайковского и памятника великому русскому композитору.

Сквер Чайковского в Кузнецке был создан общими усилиями городских властей, предпринимателей и сотрудников муниципальных учреждений. Его главная достопримечательность - памятник Петру Чайковскому. По словам главного дирижера Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова, произведения знаменитого русского композитора всегда занимали особое место в репертуаре музыкального коллектива.

«Мы записали оперу «Евгений Онегин», которую я слышал первый раз в 12 лет. И спустя 60 лет решился ее записать. Я все время жил с Петром Ильичем Чайковским в сердце, в душе. Я думаю, что это очень важное событие», - рассказал главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

Владимир Спиваков поблагодарил городские власти за внимание к культуре. сквер Чайковского призван стать и украшением города, и местом отдыха кузнечан.

«Таким городам, как Кузнецк, предназначено судьбой хранить исконно русские традиции и историю. Через десятилетия это событие кузнечане будут вспоминать и говорить, что у нас есть сквер Чайковского, а открывал его Спиваков», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В завершении торжественной церемонии открытия памятника великому русскому композитору, собравшиеся возложили цветы.

Общество

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