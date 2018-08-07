В Кузнецке состоялась встреча ветеранов ВДВ

Кузнецк стал местом встречи ветеранов 1044-го отдельного десантно-штурмового батальона. Во второй по численности населения город Пензенской области прибыли десятки бывших сослуживцев, большинство из которых не видели друг друга 30 и более лет. В День ВДВ вместе с кузнецкими товарищами по оружию они заняли место в едином строю у памятника погибшим в ходе локальных конфликтов.

Не бывает бывших десантников. Даже убеленные сединой они находятся в прекрасной форме. Для ветеранов 1044-го отдельного десантно-штурмового батальона этот день запомнится надолго, ведь последний раз они видели друг друга более 30 лет назад.

В Кузнецк прибыли жители Оренбургской, Ульяновской областей, Чувашии, а также Казахстана и Латвии. На торжествах посвященных 88-ой годовщине создания Воздушно-десантных войск они присоединились к кузнецким десантникам. Митинг прошел у памятника погибшим в боевых действиях последних десятилетий.

«Дружба, скрепленная службой в ВДВ, тем более она овеяна совместными боевыми действиями. Никогда не распадется», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Глава администрации пообещал собравшимся, что в скором времени у памятника появится хорошо знакомая им техника - боевая машина десанта. Несколько бойцов удостоились памятных наград от администрации Кузнецка и ветеранских организаций.

«Приехал сюда, преодолел огромное расстояние, только чтобы увидеть своих однополчан. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи», - рассказал ветеран ВДВ из Казахстана Кайрат Абилахов.

В завершение официальной части собравшиеся возложили цветы и венки к памятнику. Из пятнадцати высеченных на монументе имен около половины - десантники.