11 июля 2017, 11:31Спорт В Кузнецке состоялся межконфессиональный турнир по футболу В Кузнецке прошел областной межконфессиональный турнир по футболу, посвященный памяти Героя России Джафяса Яфарова, который участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. В соревнованиях приняли участие восемь команд из нескольких районов Пензенской области.

Представители разных конфессий встретились на футбольном поле. Необычный турнир прошел в Кузнецке по инициативе регионального духовного управления мусульман. Соревнования посвятили памяти Героя России, уроженца Кузнецкого района Джафяса Яфарова.

«Сначала планировали провести внутриконфессиональный, но потом решили расширить немножко и сделать межконфессиональный турнир. Так как у нас и регион, и сама Россия многонациональны, и нужно показать, что мы едины» – сказал член команды общественного совета регионального духовного управления мусульман Пензенской области Эльдар Нигматулин.

За призовые места сражались восемь команд, каждая сыграла два тайма по 15 минут по круговой системе. Затем очки считались, и спортсмены разыграли призовые места. В первом матче встретились «Левит» из Пензы и «Нур» из Средней Елюзани. Игроки из областного центра открыли счет.

Команда «Витязь» из села Татарский Канадей заняла третье место в турнире. Среднеелюзанская команда «Нур» уступила победу кузнечанам из ФК «Дегтярева». После ничьей в серии послематчевых пенальти они оказались сильнейшими. Призерам достались кубки, остальным вручили грамоты и мячи. Также по итогам турнира отметили лучшего вратаря, нападающего, защитника и полузащитника.

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