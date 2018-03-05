Кузнецкий экс-чиновник дал достойный отпор Джеффу Монсону

Творческий центр «Родина» в городе Кузнецке Пензенской области на один вечер превратился в бойцовскую арену. Там состоялся международный турнир по смешанным единоборствам «Битва воинов-4». В октагоне встретились спортсмены из Кузнецка, Самары, Франции, Камеруна и Соединенных Штатов Америки.

Такого в Кузнецке еще не было. Город впервые в истории принял бойцовский турнир международного масштаба. Главные события развернулись на сцене творческого центра «Родина». «Битва воинов-4» состояла из восьми поединков. В трех из них уроженцам Кузнецка противостояли соперники из-за границы. Николай Дакин, Илья Калганов и Рамис Терегулов начинали спортивную карьеру у одного тренера. Сергей Пономарев уверен в своих воспитанниках, кажется, на все сто.

«Думаю, что залогом успеха в поединках могут стать базовая техника российского самбо. Бойцовские качества и характер ребят, дают им высокие шансы на победу в этом турнире», - сказал главный судья турнира «Битва воинов-4» Сергей Пономарев.

Ожидания своего первого тренера кузнечане оправдали. Уровень подготовки Николая Дакина и Рамиса Терегулова оказался гораздо выше, чем у представителей Франции и Камеруна. С первых минут хозяева ринга обрушили на соперников град ударов, заставив их капитулировать уже в первом раунде.

Главный бой вечера - бывший чиновник главы кузнецкой администрации Илья Калганов и Джеффом Монсоном. Русский американец пытался перевести поединок в партер, но кузнечанин проявил стойкость и сумел выдержать натиск более титулованного соперника. В итоге встреча завершилась вничью.

«Спасибо всем, кто пришел меня поддержать и не сомневался во мне, а также администрации города и спонсорам за поддержку. Благодаря им и общему рвению, соревнования прошли с таким успехов», - сказал он.

«Этот город похож на мой родной. Я благодарен всем за теплый прием, спасибо», - сказал участник турнира «Битва воинов-4» Джефф Монсон.

По окончании состязаний, участники и гости «Битвы воинов-4» отметили высокий уровень подготовки. В Кузнецке международный бойцовский турнир планируют сделать традиционным.