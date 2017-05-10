10 мая 2017, 14:57Спорт В Кузнецке состоялись соревнования по мотокроссу На мототрассе в Кузнецке прошел первый этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу, а также чемпионат и первенство Пензенской области памяти экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева. География участников соревнований широка. Сурский край стал местом сбора гонщиков из Ульяновской, Самарской, Кировской и Нижегородской областей, Удмуртии и Пермского края, Республик Башкортостан и Татарстан.

Свыше 150 спортсменов приехали в Кузнецк, чтобы принять участие в первом этапе чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу. Эти соревнования в семи классах мотоциклов с объемом двигателя от 50 до 250 кубических сантиметров - старт многоэтапного отбора в финал чемпионата России.



«На сегодняшний день Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе и в чемпионате России. Спортсмены клуба «Сура» показывают достаточно высокие результаты», - сказал главный судья соревнований Дмитрий Демин.

Среди лидеров пензенской команды - Илья Рыжих, унаследовавший у своего отца-мотогонщика упорство и стремление к победе. 20-летний парень уверен: успех в соревнованиях формируется задолго до старта. Жесткий график тренировок, участие в сборах обеспечивают лидирующие позиции в гонках. Подготовка к новому сезону начинается осенью и не прекращается даже зимой.



«Зимой в Пензе покрытие недостаточно хорошее, шипы нам надо одевать. Из-за этого мы ездим на сборы, где есть земля. Уезжаем в ноябре, когда у нас становится холодно, и всю зиму до весны тренируемся», - рассказал Илья Рыжих.



Один из самых юных мотогонщиков спортивного клуба «Сура» - Артем Гордеев, ему восемь лет. И пусть на соревнованиях он пока не занимает призовые места, огромное желание стать первым делает его перспективным спортсменом.



На мототрассе в Кузнецке также выявили лучших гонщиков Сурского края. Здесь организовали первый чемпионат и первенство области памяти Василия Кузьмича Бочкарева. Именно по его инициативе 22 года назад в регионе была создана мотоциклетная федерация.



А вот соревнования окружного уровня в Кузнецке организуют впервые. Мототрасса, история которой начинается в 70-ых годах прошлого столетия, долгое время была заброшена. Ее восстановили три года назад. Теперь подъемы и спуски, всевозможные повороты и трамплины соответствуют требованиям соревнований высокого ранга.



Итоги первого этапа чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу не стали неожиданными. Первое место в командном зачете завоевали гонщики спортивного клуба «Сура». Вторыми и третьими стали гости из Перми и Удмуртии.

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