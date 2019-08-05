В городе Кузнецке Пензенской области состоялась памятная литургия по новомученикам и исповедникам Русской православной веры, расстрелянным в советское время. Богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который также временно управляет Кузнецкой епархией.

Литургия прошла в Вознесенском кафедральном соборе. После богослужения прихожане прошли крестным ходом по городским улицам к Дуванному оврагу - месту расстрела православных верующих. Там состоялась закладка мемориального комплекса «Кузнецкая Голгофа».

«Закладка этого памятника, в который были вложены камни с русских Голгоф, послужит для всех нас символом того, что мы не забываем своих предшественников и молимся нашим мученикам», - сказал врио управляющего кузнецкой епархией, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим



Разработка проекта нового памятника, который расположится вблизи Николо-Покровского храма, уже началась. Ожидается, что первый объект появится осенью, а сам мемориальный комплекс откроется в 2020 году.