В Кузнецке собака изуродовала ребенку лицо

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11 мая 2017, 13:34Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области на четырехлетнего мальчика напала собака и изуродовала ему лицо. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
О происшествии рассказала мама ребенка.
«6 мая в районе детсада №24 на моего четырехлетнего сына напала собака, изуродовав ему лицо. Кроме того, имеются укусы на руке и ногах. В тяжелом состоянии нас доставили в хирургию детской больницы. Операция, швы на лице, у ребенка - шоковое состояние», - поделилась женщина.
По ее словам, предположительно, собака была породы «ротвейлер», находилась на свободном выгуле и набросилась на мальчика внезапно, хозяев рядом не было.
«За мгновение псина повалила ребенка на землю и, несмотря на наши крики, продолжала рвать ему лицо, только когда мы подбежали и отпихнули ее, собака отстала», - рассказала мама пострадавшего мальчика.
По ее словам, в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
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