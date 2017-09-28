В Кузнецке следователи выясняют причины гибели парня в огне

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28 сентября 2017, 17:59Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области 24-летний молодой человек погиб при пожаре.
Во время тушения пожара на улице 2-я Сосновая в городе Кузнецке огнеборцы обнаружили в помещении тело хозяина дома. По предварительным данным, 24-летний молодой человек отравился угарным газом, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Пензенской области.
По данному факту Кузнецкий межрайонный следственный отдел начал проводить доследственную проверку. В настоящее время выясняются причины пожара в жилом доме, а также все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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