В Кузнецке школу №6 оснастили модульной газовой котельной

После осенних каникул температура воздуха в помещениях школы №6 города Кузнецка Пензенской области для учащихся и педагогов стала более комфортной. В образовательном учреждении реализована первая часть пилотного проекта по изменению схемы теплоснабжения ряда компактно расположенных объектов бюджетной сферы.

Школа находится на расстоянии семи с половиной километров от «ТЭЦ-3», - основного источника теплоснабжения Кузнецка. Из-за значительных потерь поддерживать необходимую температуру в здании школы было непросто. Из имеющихся в распоряжении городских властей вариантов, как согреть здание, наиболее оптимальным оказалось использование модульной газовой котельной.

«Для этого сначала был подключен газ и модульная котельная, установлены четыре котла, которые позволяют регулировать температуру», - рассказал исполнительный директор муниципального предприятия «Гортеплосеть» Владимир Дильман.

Котельная не требует постоянного присутствия оператора. Данные о ее работе будут поступать к специалистам муниципального предприятия «Гортеплосеть» в автоматическом режиме. Однако на этапе отладки оборудование проверяют ежедневно. Преимущество новой модульной котельной успели оценить и школьники, и педагоги.

«Думаю, что это большой плюс - для образовательного учреждения, иметь индивидуальную газовую котельную, это позволит прогревать здание в холодное время. Уже с первых дней подачи тепла мы заметили, что стало гораздо теплее. Надеемся, что и в зимний период ничего не изменится», - сказала директор школы №6 Елена Ладина.

В 2019 году в Кузнецке планируют оснастить модульными газовыми котельными еще несколько учреждений города. В их числе - детский сад №27, ледовый дворец «Арена», молодежный эстетический центр «Юность» и дом ветеранов.