В Кузнецке школьники устроили БУНТ

В городе Кузнецке Пензенской области вплотную занялись благоустройством. Жители города вместе наводят порядок на улицах и в общественных местах. Традиционную совместную акцию провели школьники и библиотекари. «Большая Уборка Нашей Территории» или сокращенно БУНТ прошла в одной из городских зеленых зон.

Восьмиклассники кузнецкой школы №5 и работники городской библиотеки вместе привели в порядок аллею выпускников. Она появилась возле учреждения культуры десять лет назад.

«Заложили березовую аллею, которая в одно время оказалась практически ничьей. И мы со школой №5 взяли ее под контроль, стараемся содержать в чистоте», - рассказала заведующая библиотекой №9 Кузнецка Татьяна Серякова.

«Надеюсь вы запомните, что за чистотой надо следить, поэтому вперед, территория нас ждет, спасибо за участие», - сказал депутат Собрания представителей Кузнецка Сергей Лаптев.

Школьники принимают участие в акции уже в третий раз. Каждый хочет сделать родной город немного чище.

Экологический класс школы №5 и сотрудники библиотеки в западном микрорайоне Кузнецка проводят и другие совместные акции, например, зимой кормят птиц, библиотекари организуют для ребят встречи с интересными людьми.