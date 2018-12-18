В Кузнецке школьникам рассказали об особенностях зимнего кормления птиц

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18 декабря 2018, 19:12Образование
Второклассникам школы №17 города Кузнецка Пензенской области птицы скажут спасибо. На территории своего учебного учреждения ребята организовали так называемую «Птичью столовую» (0+). Об особенностях зимнего кормления мальчишкам и девчонкам рассказали сотрудники городской станции юных натуралистов.
«Нельзя обижать птиц, их нужно кормить, чтобы они не голодали», - сказала учащаяся школы №17 Кузнецка Елизавета Макарова.
В руках - кормушки, в рюкзаках - пакеты с кормом. Занятие прошло не в школе, а на базе городской станции юных натуралистов.
«Акция «Птичья столовая» является ежегодной. Наступила зима. Животным и птицам сейчас сложно найти еду, поэтому мы привлекаем школьников, чтобы они помогли им», - рассказала методист станции юных техников Кузнецка Ольга Кулакова.
Сотрудники учреждения рассказали ребятам о том, какие трудности сопровождают птиц при зимовке. Как подкармливать воробьев, синиц, снегирей, какой корм лучше давать птицам, как правильно развешивать кормушки.
«Если зернышки маленькие, то можно просто насыпать, если большие, то надо сначала их перемолоть», - сказала учащаяся школы №17 Кузнецка Анастасия Чиннова.
«Птиц надо кормить, потому что зимой все жучки прячутся. Хорошо, что есть добрые люди, которые делают кормушки», - отметил учащийся школы №17 Кузнецка Егор Китков.
Ребята обустроили столовую на территории школы. Второклассники пообещали следить за кормушками, своевременно добавлять в них просо, овес, семечки подсолнечника.
Аналогичные «Птичьи столовые» должны в ближайшее время появиться на территории всех образовательных учреждений Кузнецка.
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