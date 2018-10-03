В Кузнецке семь человек тушили сарай

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 2 октября в 19.00 в городе Кузнецке на улице Кирова вспыхнул деревянный сарай. Огонь уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».