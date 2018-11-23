В Кузнецке с помощью творчества напомнили о безопасности на дороге

Как избежать ДТП и не попасть в сводки происшествий? Ответы на эти вопросы дали участники ежегодного конкурса «Папа, не пей за рулем», итоги которого подвели в городе Кузнецке Пензенской области. Школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений в рисунках, поделках и видеопрезентациях постарались отобразить в своих работах типичные ошибки участников дорожного движения.

Мальчишка, который перебегает проезжую часть в неположенном месте, горе-водитель с бутылкой спиртного в руках, автомобиль, водитель которого не справился с управлением и протаранил придорожный столб. Конкурс «Папа, не пей за рулем!», посвященный пропаганде безопасности дорожного движения, проводится в Кузнецке пятый год подряд, на этот раз в нем приняло участие рекордное количество детей - 450 человек.



«По сути, посредством искусства говорим об очень важных и значимых вещах в нашем обществе. Хотя бы тот круг людей, которых объединил наш конкурс, правильно переходят дорогу, чаще открывают «Правила дорожного движения», бывают взаимно вежливыми на дороге», - сказала начальник управления культуры администрации Кузнецка Ирина Часовская.

Прежде всего, члены жюри оценивали художественный подход к теме, а также смысл, который передавала та или иная работа. Представители ГИБДД отметили важное значение конкурса и обратили внимание ребят на соблюдение правил дорожного движения.



«По городу Кузнецку хотелось бы отметить, что у нас практически каждый день случаются дорожно-транспортные происшествия именно с участием пешеходов. Не только по вине водителей, но и по вине самих пешеходов, так как они выбегать стали на дорогу в непредсказуемых местах, вне пешеходных переходов», - заявила инспектор отделения ГИБДД ОМВД по г. Кузнецку Анна Лыжина.

Победителей и лауреатов конкурса определили в пяти номинациях и четырех возрастных группах. Авторов лучших работ наградили дипломами и комплектами со светоотражающими наклейками.