06 июня 2017, 14:15Общество В Кузнецке с 1 июля вырастет на 20% плата за теплоэнергию Плата за тепло в городе Кузнецке Пензенской области будет рассчитываться по экономически обоснованному тарифу. С 1 июля кузнечане будут платить за тепловую энергию на 20% больше. Резкий рост тарифов власти города объясняют необходимостью ликвидировать убыточность теплоснабжающих предприятий.

Плата за тепло в Кузнеце в ближайшее время вырастет. Ситуация с теплоснабжением в городе вынудила власти принять непопулярное решение. Несколько месяцев на обоих теплоснабжающих предприятиях города действует процедура внешнего управления. Причина финансовых проблем «Гидромаш-Групп» и «Гортеплосети» одна.



«Базовый тариф, который был в свое время очень сильно снижен после того, как ТЭЦ-3 вошла в состав ТГК-6 в общем объеме реализации энергии, которая обслуживала и Пензу, и Кузнецк, был размыт и невидим. На тот момент тариф упал с 1200 до 850 рублей за гигакалорию», - рассказал первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.



Работа при убыточном тарифе привела к многомиллионным долгам теплоснабжающих предприятий за газ. Жителей Кузнецка эти проблемы не касались, они продолжали платить по сниженному тарифу. Однако в конце 2016 года внешний управляющий основной теплоснабжающей организации Кузнецка обратился в региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению с тем, чтобы ведомство установило тариф на тепловую энергию в соответствии с реальными затратами предприятия на ее выработку. На основании этого обращения региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению сделало заключение о фактической себестоимости горячей воды. Согласно документу плата за горячее водоснабжение должна вырасти.



«С 1 июля она будет следующей: 108 рублей тепло вырастает на 8,5%, 30 рублей, 44 копейки – холодная вода. То есть, 126,39 рублей было, а 138,69 рублей станет с 1 июля», - пояснил Владимир Трошин.

Компонент «нагрев» в тарифе на горячее водоснабжение вырос на 18,8%. Размер платы за отопление с началом сезона должен вырасти на еще большую величину.



«Тариф на тепловую энергию установлен в размере 1615 рублей за 1 гигакалорию ( с учетом НДС). По сравнению с тарифом предыдущим, который составлял 1332 рубля, он вырос на 22%», - отметил первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.



Решение регионального управления по регулированию тарифов и энергосбережению прошло прокурорскую проверку. Владимир Трошин не исключил, что оно может быть подвергнуто проверке других надзорных органов.

Общество

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