В Кузнецке решат проблему с водой

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29 мая 2017, 18:40Общество
Большинство поручений губернатора Пензенской области, которые он давал в своем инвестиционном послании в декабре 2016 года, исполнены полностью. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона. В числе главных вопросов - легализация занятости, а также планы по строительству водоочистных станций в Кузнецке.
Проблему с водой в Кузнецке скоро должны решить. Не первый десяток лет из кранов в квартирах кузнечан льется вода, содержание железа в которой многократно превышает допустимые нормы. Еще в 2015 году администрация Кузнецка приняла решение заключить концессионное соглашение, чтобы передать городскую систему водоснабжения в управление частной компании. Это необходимо, чтобы привлечь средства для строительства станций обезжелезивания.
И вот концессионер наконец нашелся. Желание сотрудничать выразила одна из московских компаний. Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.
«Я встречался с руководителем данной компании, он подтвердил полную готовность работать в этом направлении. Для кузнечан это даст строительство двух станций обезжелезивания, реконструкцию напорного коллектора и приведение воды в нормативное состояние по содержанию железа», - сообщил он.
Построить станции планируют уже в 2017 году. Подписать соглашение должны в течение двух недель. Губернатор поручил держать этот вопрос на жестком контроле.
«Нужно завершить юридические процедуры и параллельно говорить с ними до завершения этого, чтобы они настраивались на то, чтобы станции построили. Важно, чтобы они действительно построили в этом году», - сказал Иван Белозерцев.
Контроль необходим и в сфере легализации трудовой занятости. Как отметил губернатор, в 2016 году в регионе было зафиксировано более 66 тысяч неофициальных работников. По мнению Ивана Белозерцева, нужно проработать новые механизмы проверки оформления трудовых отношений.
«Давайте еще раз подумаем вместе с правоохранительными органами, вместе с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, фондом обязательного медицинского страхования, чтобы у нас действительно работа эта была более полной, более завершенной, тогда у нас будет хороший результат. Люди нам за это скажут спасибо», - отметил губернатор.
По словам председателя областного правительства Николая Симонова, положительные итоги взаимодействия власти и надзорных структур уже есть. Благодаря совместной работе правительства с региональным управлением Федеральной налоговой службы и отделением Пенсионного Фонда России погашена задолженность по налогам с сборам в размере более 78 миллионов рублей.
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