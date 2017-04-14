В Кузнецке рассказали об изменениях в системе дачных перевозок

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16 апреля 2017, 16:27Общество
В городе Кузнецке Пензенской области рассказали, как в этом году будут организованы дачные перевозки. По сравнению с прошлым годом произошло несколько изменений, однако время и место отправления автобусов остается прежним. Решением городской администрации движение автобусов к дачным массивам начнется с 1 мая.
От 17 до 23 рублей – во столько жителям Кузнецка в этом году обойдется одна поездка до своих шести соток. Стоимость проезда напрямую зависит от удаленности дачного массива от города. Фактическая же себестоимость перевозок колеблется от 27 до 39 рублей. Разница будет компенсирована из городского бюджета.
«В Пензенской области дачные перевозки организованы только в Пензе и Кузнецке. При этом город Пенза компенсирует часть затрат на перевозки не всем без исключения гражданам, как в Кузнецке, а только льготным категориям», – подчеркнул первый замглавы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Всего организовано шесть маршрутов: в Пионер, Зеленый Шум и на Вишневку, куда автобусы будут следовать через различные районы Кузнецка. Однако в этом году из расписания движения был исключен один пункт.
«По маршруту на дачные массивы, находящиеся за селом Бутурлинка и в Козляковке, поездки организовываться не будут. Дачники будут передвигаться на рейсовом автобусе», – добавил Владимир Трошин.
Подобным образом уже несколько лет подряд организованы поездки кузнечан в район Долгушина и санатория «Надежда», где находится один из самых крупных дачных массивов в окрестностях города. Поездки до шести соток с компенсацией из бюджета продлятся до 30 сентября.
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