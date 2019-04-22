В Кузнецке работодатель отправил сотрудницу в декретный отпуск без пособия

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 апреля 2019, 16:36Общество
30-летняя жительница города Кузнецка Пензенской области обратилась в прокуратуру, так как ей не выплатили положенные пособия.
Установлено, что женщина трудилась в сфере рекламы, в 2018 году она ушла в декрет. Однако работодатель не выплатил ей пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие, как вставшей на учет в женскую консультацию на ранних сроках. Задолженность составила 52008 рублей.
«Кроме того, проверка установила, что специальная оценка условий труда индивидуальным предпринимателем проведена не была, не утверждены правила внутреннего трудового распорядка», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате в суд направили иск о взыскании с работодателя задолженности. Его удовлетворили, кузнечанке заплатили полагающиеся деньги в марте 2019-го.
В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 13 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 апреля 2019, 19:59Пензенцев пригашают на ярмарку сельхозпроизводителей
22 апреля 2019, 19:57Пензенец может лишиться автомобиля из-за долгов
22 апреля 2019, 19:54Пензенские бильярдисты сразились за путевку на чемпионат России
22 апреля 2019, 19:44Пензенские девятиклассники начали сдавать экзамены досрочно
22 апреля 2019, 19:42Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки
22 апреля 2019, 19:37Пензенские школьники заступили на «Пост №1»
22 апреля 2019, 19:33В Пензе на общегородской субботник вышло более 24,5 тыс. горожан
22 апреля 2019, 19:26В Пензе выявили лучшую группу задержания