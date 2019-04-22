В Кузнецке работодатель отправил сотрудницу в декретный отпуск без пособия

30-летняя жительница города Кузнецка Пензенской области обратилась в прокуратуру, так как ей не выплатили положенные пособия.

Установлено, что женщина трудилась в сфере рекламы, в 2018 году она ушла в декрет. Однако работодатель не выплатил ей пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие, как вставшей на учет в женскую консультацию на ранних сроках. Задолженность составила 52008 рублей.

«Кроме того, проверка установила, что специальная оценка условий труда индивидуальным предпринимателем проведена не была, не утверждены правила внутреннего трудового распорядка», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате в суд направили иск о взыскании с работодателя задолженности. Его удовлетворили, кузнечанке заплатили полагающиеся деньги в марте 2019-го.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 13 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».