В Кузнецке прошло первенство страны по радиоуправляемым моделям машин

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30 июля 2019, 19:42Спорт
В рамках всероссийской научно-технической олимпиады среди учащихся по автомоделированию в Кузнецке прошло первенство страны по радиоуправляемым моделям. Помимо хозяев турнира в соревнованиях приняли участие команды из Пензы, Заречного, Москвы и Самары. В течение четырех дней юные спортсмены выявляли сильнейших в шести классах моделей.
Участники первенства России по радиоуправляемым моделям штурмовали одну из лучших трасс страны. На прямой внедорожник способен развить скорость до 60 километров в час. При этом пилотам приходится учитывать наличие крутых поворотов и многочисленных препятствий, таких как трамплины. Кузнецкие спортсмены признаются, знание родной трассы в мельчайших деталях дает над соперниками некое преимущество.
«Она требует четкого контроля модели, чтобы не вылететь с дороги. Борьба была напряженной, все ехали в одном темпе, поэтому было интереснее», - рассказал победитель первенства Никита Горохов.
Он завоевал на домашнем турнире две золотые медали национального первенства. Такой же урожай наград - и у двоих его партнеров по команде.
«Взяли большую часть призовых мест во всех классах по двух возрастным категориям. Наши спортсмены показали высокий уровень, доказали, что являются одной из сильнейших сборной команд в России», - сказал руководитель центра молодежного инновационного творчества «ИнТехно» Виталий Мартышов.
Впрочем, без медалей первенства страны по радиоуправляемым моделям не остались и представители остальных регионов. Так, спортсмен из столицы Максим Малышко завоевал «золото» и «серебро».
«Была очень интересная борьба, напряженная гонка. Бывал во многих городах, куча друзей, с которыми познакомился на соревнованиях», - рассказал он.
«Здорово, что сюда приезжают разные люди, разных сословии: дети, взрослые, бизнесмены, спортсмены», - ответственный секретарь федерации автомобильно спорта России Дмитрий Малышко.
Отдельно на кузнецкой трассе прошел этап соревнований в рамках национального кубка, где наряду с юными спортсменами за награды боролись и взрослые.
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