В Кузнецке прошли торжества, посвященные Дню Победы

Во втором по численности городе Пензенской области основные торжества, посвященные Дню Победы, традиционно прошли на мемориале Холм воинской славы. На фронтах Великой Отечественной войны воевало 12 тысяч жителей Кузнецка. Именно их, в первую очередь, вспоминали участники праздничных торжеств.

Ветеранов Великой Отечественной с каждым годом остается все меньше. По официальным данным, сейчас в Кузнецке 69 человек живых участников войны. Далеко не все они смогли прийти на Холм воинской славы в День Победы. Но те, кто сделал это, держались бодро и уверенно, как и подобает победителям.

«Желаю всем, чтобы это никогда не повторилось, чтобы был мир на земле, дружба между народами, а люди счастливы. Наше поколение сделало все, мы отстояли Родину», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Орлов.

Площадка холма славы едва вместила всех участников торжеств. Многие из пришедших держали в руках фотографии своих родственников - участников войны.

«Пусть над нашей страной вечно гордо реет знамя Велико Победы», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Правнуки победителей составили костяк выступающих на торжественном мероприятии. Юноши и девушки читали стихи, исполняли песни и танцы военных лет. Старшеклассники из кузнецкого отделения Юнармии продемонстрировали свои навыки строевой подготовки.

Участники митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.