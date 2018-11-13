В Кузнецке прошли соревнования по греко-римской борьбе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы администрации города Кузнецка и Пензенского регионального общественного фонда греко-римской борьбы. Состязания стали самыми представительными в календаре соревнований. На этот раз на ковер вышли около 200 борцов, среди которых было несколько членов сборной России.

Москва, Тамбов, Саратов, Челябинск, Оренбург, Сызрань, Ульяновск, Саранск, Казань, Уфа, а также Казахстан – такова география участников соревнований по греко-римской борьбе, которые прошли в Кузнецке. В 2018 году турнир посвятили трагически погибшему мастеру спорта России Эльдару Абубекерову. Он был одним из представителей кузнецкой школы греко-римской борьбы.

«Сейчас налажена планомерная системная работа с подростками. И, как итог многолетних усилий, число занимающихся возросло в десятки раз. Были подготовлены сотни призеров всесоюзных, всероссийских и международных соревнований. В их числе - победители первенств мира, Европы и мастера спорта международного класса», - рассказал старший тренер сборной Пензенской области по спортивной борьбе Павел Лопатинский.

Победители определялись в восьми весовых категориях. За пять минут пребывания на ковре каждый из них продемонстрировал яркую борьбу. За ходом схваток следили сотни зрителей. Перед началом поединков участников напутствовали первые лица города и почетные гости.

«На вас равняется младшее поколение, те, кто только начал заниматься спортом, кто уже почувствовал первый вкус победы и кто только желает ее обрести», - отметил глава города Кузнецка Владимир Назаров.

Борцы из Кузнецка Кирилл Горсков, Алексей Крайнов, Кирилл Кириллов и Виталий Гришин поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Еще пять местных спортсменов вошли в число призеров.