В Кузнецке прошли «Рождественские чтения»

«Молодежь Кузнецкой епархии: свобода и ответственность». Под таким названием в Кузнецке прошли XVII «Рождественские чтения» (0+). Форум провели на нескольких городских площадках. Программа включала в себя конкурс рефератов, фотовыставку и концерт православной молодежи.

Воспитанники детской школы искусств «Вдохновение» предварили работу секции «Церковь и общество» на базе храма Казанской иконы Божией Матери. Там собрались руководители образовательных организаций, депутаты городского Собрания представителей и общественники. Каждому предоставили возможность высказать свое мнение по поводу свободы и ответственности.

«Все церковные догматы - это как дорожные знаки. А мы, как водители своей жизни решаем, соблюдать или нарушать эти правила», - отметил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери Сергий Сидоров.

Тема свободы и ответственности обсуждалась на всех площадках «Рождественских чтений». На заключительном заседании форума огласили его итоги и дальнейшие планы.

«Только совместными усилиями церкви, государства, семьи, школы и учреждениями дополнительного образования, можно обеспечить благоприятные условия для воспитания детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей», - сказал председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации кузнецкой епархии Алексей Родионов.

Собравшиеся отметили, что среди предполагаемых направлений деятельности наиболее важными остаются активизация проведения православных молодежных слетов, летних лагерей и совместных мероприятий с профильными структурами администраций муниципальных образований. Программа закрытия «Рождественских чтений» включала в себя концерт местных и приезжих исполнителей, а также награждение победителей конкурса рефератов.