В Кузнецке прошла спартакиада, посвященная памяти Олега Архиереева

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 декабря 2018, 19:28Образование
В городе Кузнецке Пензенской области прошла спартакиада среди учащихся кадетских классов и воспитанников военно-патриотических клубов. Ее посвятили памяти кавалера ордена Мужества Олега Архиереева, который погиб при выполнении воинского долга на территории Сирии в июне 2016 года. Соревнования приняла родная школа капитана воздушно-десантных войск.
Участниками спартакиады стали десятки юных жителей Кузнецка, которые учатся в кадетских классах и посещают военно-патриотические клубы.
«Мне нравится военная подготовка. Собираюсь поступить в соответствующее училище. Занимаюсь с юнармией», - рассказал командир отделения школы №15 Кузнецка Адель Музафяров.
Наравне с юношами свои возможности демонстрировали и девушки. Их ряды с каждым годом только пополняются. Они участвовали в военизированной эстафете вместе с представителями сильного пола.
«Мне по душе такие соревнования, потому что они дают много опыта. Например, я научилась разбирать автомат», - сказала командир отделения школы №14 Кузнецка Екатерина Земскова.
Кадетам есть на кого равняться. В разные годы уроженцы второго по численности населения города Пензенской области достойно выполняли свой воинский долг. Подвести их нынешние кадеты не имеют права.
«Раньше это были такие же ребята, как и вы. А теперь их и вас будут объединять мужество, патриотизм и любовь к Родине», - отметил глава Кузнецка Владимир Назаров.
По итогам соревнований, лучшими стала команда из школы №15. Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки.
13 декабря 2018, 19:28В Кузнецке прошла спартакиада, посвященная памяти Олега Архиереева
13 декабря 2018, 19:23В пензенском УФАС прокомментировали рост цен на хлеб и бензин
13 декабря 2018, 19:19Пензенцам помогут выбрать лучшего курсанта проекта «Культ тела-3. Армия»
13 декабря 2018, 19:16Пензенцы закидали лед «Дизель-Арены» мягкими игрушками
13 декабря 2018, 19:14В Пензе на форуме собрались аграрии региона
13 декабря 2018, 19:06Пензенцам рассказали, как не подцепить в салоне красоты заразу
13 декабря 2018, 19:02В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
13 декабря 2018, 17:58Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга