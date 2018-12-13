В Кузнецке прошла спартакиада, посвященная памяти Олега Архиереева

В городе Кузнецке Пензенской области прошла спартакиада среди учащихся кадетских классов и воспитанников военно-патриотических клубов. Ее посвятили памяти кавалера ордена Мужества Олега Архиереева, который погиб при выполнении воинского долга на территории Сирии в июне 2016 года. Соревнования приняла родная школа капитана воздушно-десантных войск.

Участниками спартакиады стали десятки юных жителей Кузнецка, которые учатся в кадетских классах и посещают военно-патриотические клубы.

«Мне нравится военная подготовка. Собираюсь поступить в соответствующее училище. Занимаюсь с юнармией», - рассказал командир отделения школы №15 Кузнецка Адель Музафяров.

Наравне с юношами свои возможности демонстрировали и девушки. Их ряды с каждым годом только пополняются. Они участвовали в военизированной эстафете вместе с представителями сильного пола.

«Мне по душе такие соревнования, потому что они дают много опыта. Например, я научилась разбирать автомат», - сказала командир отделения школы №14 Кузнецка Екатерина Земскова.

Кадетам есть на кого равняться. В разные годы уроженцы второго по численности населения города Пензенской области достойно выполняли свой воинский долг. Подвести их нынешние кадеты не имеют права.

«Раньше это были такие же ребята, как и вы. А теперь их и вас будут объединять мужество, патриотизм и любовь к Родине», - отметил глава Кузнецка Владимир Назаров.

По итогам соревнований, лучшими стала команда из школы №15. Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки.