На обустройство территории Тихвинской ярмарки могут выделить 10 млн руб

В государственном музее имени Радищева в Кузнецком районе Пензенской области состоялась Тихвинская ярмарка. Масштабно возрождать традицию XVIII века начали три года назад. На этот раз, кроме торговли, на территории музея выставили арт-объекты, в рамках ярмарки сделали несколько развлекательных площадок, фотозон и привезли сельский зоопарк.

Тихвинская ярмарка прижилась в Кузнецком районе еще в XVIII веке. Тогда в честь иконы Тихвинской Божьей Матери ярмарку решила проводить жена брата знаменитого писателя Александра Николаевича Радищева.



Как и сотни лет назад, людей на ярмарку зазывал Петрушка. Правда, на Тихвинской ярмарке XXI века у него довольно много конкурентов - это и заметно увеличенные в объемах шахматы, где несколько оживших фигур помогали детям сделать правильный ход, лотереи и народные забавы. На первый взгляд тоже давняя традиция: в небольших загонах в тени на Тихвинской ярмарке овечки, кролики и другие полезные в хозяйстве животные. Правда, сегодня их не купить - все современно и гуманно. Живой уголок теперь - сельский зоопарк, животноводство Кузнецкого района в миниатюре.

Основная площадка - это, конечно, торговые ряды. Там попадается продукция, поставленная на промышленное производство. Но куда интереснее наблюдать за работой ремесленников, которые изготавливали на ярмарке кукол, ковали железо, плели лапти, мастерили из дерева.

Кроме значительного литературного следа, в государственном музее Радищева след еще и сугубо духовный. Плитам в здании храма, вокруг которого и развернулась ярмарка, - под 260 лет. А с конца прошлого века там восстанавливают фрески XVIII века.

Конечно, замечают представители культуры, Тихвинская ярмарка - это тоже почти утерянная традиция, но ее удалось возродить. Масштабно она проходит в Кузнецком районе третий год и включена во всероссийский календарь культурных событий.

«Менялись века, история, ярмарка не всегда проводилась, но она была возобновлена, и проводится последние 12 лет, и все больше людей проявляют к ней интерес», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Организаторы не скрывают: сегодня цель Тихвинской ярмарки - не только показать, что производят в Кузнецком районе и в Пензенской области вообще, но и привлечь внимание к музею имени Радищева. Губернатор Иван Белозерцев заявил о возможности выделить на обустройство его территории десяти миллионов рублей.