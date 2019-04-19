В Кузнецке прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу»

«От сердца к сердцу» - акция под таким названием прошла в филиале стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра социального обслуживания населения города Кузнецка Пензенской области. Его жителям подарили картины, которые нарисовали участники образовательного проекта «Открой в себе художника».

Наталья Вастикова - автор одной из работ, которые выставлены в актовом зале кузнецкого дома ветеранов. Большую часть экспозиции, которая появилась там в рамках акции «От сердца к сердцу», составляют преимущественно натюрморты и пейзажи. Организовать выставку помогло «Кузнецкое землячество». Общественная организация стала обладателем гранта, на средства которого приобрели мольберты, краски, холсты, кисти и бумагу.

«Добрые краски» рассчитаны на людей, которые не умели рисовать, но благодаря этому проекту научились и смогли создать такие шедевры», - рассказала исполнительный директор общественной организации «Кузнецкое землячество» Галина Комольцева.

Еще несколько месяцев назад авторы этих картин не могли нарисовать даже фигуру человека. А теперь художники-любители стали благотворителями.

«Мы хотим поделиться добром, которое они создали, и сделать жизнь окружающих людей немного ярче», - сказала руководитель студии «Открой в себе художника Людмила Соколовская.

Работы членов студии уже принимали участие в выставках-продажах, средства от которых были направлены на помощь нуждающимся. Акция «От сердца к сердцу» не стала исключением.

«Хотим сделать людям добро, чтобы они тоже по мере возможности делали то же самое в отношении граждан, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации», - призвал председатель общественной организации «Кузнецкое землячество» Владимир Кириллов.

Акция завершилась небольшим концертом, который подготовили для пожилых людей воспитанники и педагоги детской школы искусств при творческом центре «Юность».