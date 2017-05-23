В Кузнецке прошел региональный этап президентских спортивных игр

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23 мая 2017, 17:19Спорт
В Кузнецке прошли президентские спортивные игры. За путевку отправиться в Сочи на всероссийский этап соревнований боролись команды из шести образовательных учреждений Пензенской области.
Помимо хозяев состязаний в финале регионального этапа президентских спортивных игр встретились школьники из Пензы, Неверкинского, Лунинского, Малосердобинского и Белинского районов. Сборные составлены из юношей и девушек 13-15 лет. Позади у каждой из команд - победы на муниципальном и зональном уровнях.
«Вы - лучшие команды, которые поборются за очередной главный приз – поездку в лагерь «Орленок» в сентябре. И думаю, что победит сильнейший, но уже потому, что вы здесь и готовы проявить свои лучшие качества, вы уже победители», - отметила главный специалист министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.
Программа президентских спортивных игр включала в себя настольный теннис, стритбол, шашки, легкую атлетику и плавание. Соревнования проходили в многопрофильном колледже, детско-юношеской спортивной школе, центре детского и юношеского творчества, стадионе «Рубин» и бассейне «Нептун».
В итоге лучший результат показали ребята из Лунинского района. В сентябре они представит регион на всероссийском этапе.
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