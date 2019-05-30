В Кузнецке прошел праздник «Дети и хаски»

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30 мая 2019, 19:44Общество
В городе Кузнецке Пензенской области хозяева собак породы хаски решили показать жителям города способности и лучшие качества своих питомцев. Праздник «Дети и хаски» прошел возле лыжной базы «Снежинка» и включал в себя забеги и заезды с собаками.
Хаски не только безгранично преданы своему хозяину, но еще и легко обучаемы. Это доказали собравшимся участники праздника. Воспитание, содержание, уход и общение с любимцем занимает у владельцев практически все свободное время.
Многие из участников праздника вместе со своими питомцами состоят в клубе любителей ездового спорта «Хаски-58». Команда несколько раз в год посещает крупные соревнования.
«Представляем регион по России. В 2018 году ребята были на первенстве Москвы и Московской области, получили разряды по ездовому спорту. Сейчас готовимся к чемпионату страны», - рассказала представитель команды клуба ездового спорта «Хаски-58» Олеся Попелкова.
На празднике возможность пробежаться вместе с хаски предоставили всем желающим. Так, собаки продемонстрировали свою любовь и уважение даже к чужому для них человеку.
«Собака чувствует, где я не поспевала, она сбавляла ход. Понимает, где стартовать или притормозить. Супер», - сказала участница праздника Наталья Шулегина.
Члены клуба «Хаски-58» не ограничиваются популяризацией своего увлечения. Владельцы собак часто посещают кузнецкий дом ребенка. Воспитанникам этого учреждения общение с хаски идет только на пользу.
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