В Кузнецке прошел праздник «Дети и хаски»

В городе Кузнецке Пензенской области хозяева собак породы хаски решили показать жителям города способности и лучшие качества своих питомцев. Праздник «Дети и хаски» прошел возле лыжной базы «Снежинка» и включал в себя забеги и заезды с собаками.

Хаски не только безгранично преданы своему хозяину, но еще и легко обучаемы. Это доказали собравшимся участники праздника. Воспитание, содержание, уход и общение с любимцем занимает у владельцев практически все свободное время.

Многие из участников праздника вместе со своими питомцами состоят в клубе любителей ездового спорта «Хаски-58». Команда несколько раз в год посещает крупные соревнования.

«Представляем регион по России. В 2018 году ребята были на первенстве Москвы и Московской области, получили разряды по ездовому спорту. Сейчас готовимся к чемпионату страны», - рассказала представитель команды клуба ездового спорта «Хаски-58» Олеся Попелкова.

На празднике возможность пробежаться вместе с хаски предоставили всем желающим. Так, собаки продемонстрировали свою любовь и уважение даже к чужому для них человеку.

«Собака чувствует, где я не поспевала, она сбавляла ход. Понимает, где стартовать или притормозить. Супер», - сказала участница праздника Наталья Шулегина.

Члены клуба «Хаски-58» не ограничиваются популяризацией своего увлечения. Владельцы собак часто посещают кузнецкий дом ребенка. Воспитанникам этого учреждения общение с хаски идет только на пользу.