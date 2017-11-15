15 ноября 2017, 19:19Спорт В Кузнецке прошел мемориальный турнир по греко-римской борьбе Своих не забывают. В Кузнецке Пензенской области прошел турнир по греко-римской борьбе памяти воспитанников местной школы. Помимо хозяев, в соревнованиях приняли участие борцы из регионов Поволжья и центральной части России.

Под сводами физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» были сильнейшие борцы страны. Они приехали в Кузнецк не ради наград и достижения очередных спортивных целей, а чтобы почтить память погибших товарищей.

«К большому сожалению, ушли из жизни 20 борцов, успевших сделать много добрых дел. Они навсегда останутся в наших сердцах», - сказал старший тренер-преподаватель по греко-римской борьбе ДЮСШ №2 Кузнецка Павел Лопатинский.

Организаторами мемориального турнира выступили администрация Кузнецка и региональный общественный фонд «Греко-римской борьбы». В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов от 11 до 16 лет - представители республик Башкирия, Мордовия, Самары, Саратова, Ульяновска, Сызрани, Тольятти, Энгельса, а также борцы из Казахстана.

«Мы надеемся, что кузнецкая молодежь и те, кто приехал к нам в гости, станут сменой ведущим спортсменам, которые спустя несколько лет начнут выступать на аренах России и международных соревнованиях», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Победителей турнира определили в восьми весовых категориях. Из них в двух первые места завоевали хозяева ковра. На счету кузнечан - также пять вторых и десять третьих мест.

Спорт

просмотров 111

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: