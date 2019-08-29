В Кузнецке прошел форум «Общественная инициатива действий»

В городе Кузнецке Пензенской области прошел форум, посвященный реализации общественных инициатив. По мнению организаторов, основные генераторы идей, способные дать новые импульсы развитию Кузнецка, это сообщества городских предпринимателей и волонтеров, а также местные экологи.

«Общественная инициатива в действии». Форум под таким названием прошел в Кузнецке на трех площадках. Мэр Сергей Златогорский возглавил обсуждение вынесенных на повестку дня вопросов в ходе расширенного заседания совета по инвестициям и предпринимательству.

«Деловые люди Кузнецка - это наиболее заинтересованная группа граждан, которым важно чтобы город развивался, и чтобы его жители богатели как потребители их товаров, услуг», - сказал Сергей Златогорский.

На площадке «Социальная активность» участники форума обсудили темы развития волонтерства и его информационно-правовой составляющей. Ядром движения добровольцев могут стать школьники и их родители.

«Идея «Доброго шкафа» - это обмен детскими вещами. Проект призван сэкономить семейный бюджет на детской одежде и вещах. Его преимуществом является то, что за помощью может обратиться кто угодно, предоставив свидетельство о рождении ребенка и паспорт», - рассказала куратор проекта «Добрый шкаф» в Кузнецке Наталья Королева.

В ходе заседания экологического совета обсуждались вопросы борьбы с загрязнением окружающей среды и организации на территории города раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

«Требуется размещение отдельных специализированных бункеров для накопления отходов пятого класса опасности: таких, как ртутные лампы и отработанные батарейки с аккумуляторами. На сегодняшний день одними из источников финансирования этих работ может стать плата за негативное воздействие на окружающую среду», - сказал начальник отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Николаев.

«Наш город должен, как Мюнхгаузен, себя из болота вытаскивать в лучшую сторону, на солнышко. Губернатор, федеральные власти помогут, но инициатива должна исходить от нас», - отметил мэр Кузнецка.



В завершение форума глава администрации поделился с собравшимися планами по развитию Кузнецка на 2020 год.