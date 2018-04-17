В Кузнецке прошел фестиваль юных художников и музыкантов

В Кузнецке завершился шестой фестиваль детского творчества «Свет души». Свои таланты в стенах муниципального эстетического центра «Юность» демонстрировали юные музыканты и художники из шести районов Пензенской области и других регионов страны.

В концертном зале детской школы искусств собрались 600 одаренных мальчишек и девчонок. Кузнецк принял фестиваль «Свет души» в шестой раз. Его совместными усилиями организовали городское управление культуры, епархия и школа искусств.

«Надеюсь, что добрые традиции, которые зародились шесть лет назад, будут продолжены. Мне кажется, что самый неиссякаемый родник это вы, ребята, ваш талант, творчество, родители и педагоги, которые вас поддерживают», - сказала начальник управления культуры Кузнецка Ирина Часовская.

Фестиваль проходил в Кузнецке в течение трех дней. Способности юных музыкантов и художников жюри определяло в пяти номинациях: «Инструментальное исполнительство. Фортепиано», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» и «Академический вокал».

«Не переставайте творить и уделяйте этому по-максимуму времени, тогда у вас на душе будет радость, и люди вокруг будут счастливы», - сказал клирик вознесенского кафедрального собора Кузнецка, священник Максим Мальцев.

Все участники фестиваля получили памятные дипломы, победителей и призеров наградили кубками и медалями.