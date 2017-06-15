15 июня 2017, 18:59Спорт В Кузнецке прошел чемпионат по футболу среди дошкольников В Кузнецке Пензенской области прошли необычные соревнования. Воспитанники детских садов приняли участие в чемпионате города по футболу. На поле стадиона «Рубин» кипели нешуточные страсти. Как и полагается, за матчами следили десятки болельщиков.

Большой футбольный день в Кузнецке начался с парада участников чемпионата города среди дошкольных образовательных учреждений. На поле нового стадиона «Рубин» вышли 20 команд.



«Сегодня у нас 200 бойцов стоит. Я очень надеюсь, что кто-то из них вырастет в настоящего футбольного «льва», каким был Лев Яшин, и принесет славу отечественному футболу, в том числе прославит и Кузнецк», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Каждой команде предстояло сыграть пять матчей, по восемь минут каждый. Детсадовцы бегали со всех ног и очень старались забить гол.

«Цель мероприятия – привлечь к занятиям физической культурой не только детей, но и всю семью. Чтобы они совместно отдыхали, занимались спортом», - отметил начальник отдела администрации г. Кузнецка Алексей Салмин.



За соревнованиями следили десятки болельщиков. Мамы и папы, бабушки и дедушки переживали за юных футболистов больше, чем за национальную сборную.

Всех участников турнира наградили грамотами и медалями. В скором времени в Кузнецке планируют провести еще один любительский турнир по футболу для всей семьи.

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