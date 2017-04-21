В Кузнецке пройдут состязания по мотокроссу памяти В.Бочкарева

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21 апреля 2017, 13:04Спорт
6-7 мая в городе Кузнецке Пензенской области пройдут соревнования по мотокроссу памяти экс-губернатора Василия Бочкарева.
Как сообщает региональная федерация мотоциклетного спорта, состязания будут организованы в рамках чемпионатов России, Приволжского федерального округа и области.
Соревнования начнутся в 12.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Пензенской областью он руководил 17 лет.
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