В Кузнецке пройдут фестиваль бизнесменов и легкоатлетическая эстафета

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15 сентября 2019, 16:04Общество
21 сентября город Кузнецк Пензенской области станет столицей культурной и спортивной жизни региона. Там пройдут шестой по счету фестиваль предпринимателей «Наша кузница», а также губернаторская легкоатлетическая эстафета. На заключительном заседании оргкомитета утвердили окончательный вариант праздничной программы.
Масштабный праздник стартует с эстафеты. Маршрут будет проложен по улицам Ленина, Молодой гвардии, Кирова, Московской. Старт и финиш – на площади у городской мэрии. Пока же сердце Кузнецка больше напоминает стройплощадку. Завершить все работы и очистить площадь от мусора подрядная организация обещает до выходных.
«Всегда остаются какие-то нерешенные вопросы, но думаю, что к эстафете все они будут решены. Уверен, что и эстафету, и праздник города проведем на высоком уровне. Здесь есть вопросы по организации безопасности граждан, по чисто спортивной части. Все это проходит по улицам города, где есть своя жизнь. Здесь важно все это совместить», - отметил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.
Что касается фестиваля предпринимателей, то он пройдет на восьми площадках. Они начнут свою работу с десяти часов утра. В «Нашей кузнице» будут задействованы творческие коллективы города, воспитанники спортивных и музыкальных школ. Завершится праздник, по традиции, фейерверком.
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