В Кузнецке произошло ДТП, есть пострадавший

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28 августа 2018, 14:06Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП.
27 августа в 10.30 на улице Сухановской столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали Kia Rio под управлением 55-летнего мужчины и «ВАЗ-21140», за рулем которого находился 20-летний парень.
В результате происшествия пострадал водитель отечественного авто. Молодого человека с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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