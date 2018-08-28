В Кузнецке произошло ДТП, есть пострадавший

27 августа в 10.30 на улице Сухановской столкнулись два автомобиля. Участниками аварии стали Kia Rio под управлением 55-летнего мужчины и «ВАЗ-21140», за рулем которого находился 20-летний парень.

В результате происшествия пострадал водитель отечественного авто. Молодого человека с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».