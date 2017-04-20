В Кузнецке проходит театральный фестиваль «Золотая провинция»

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20 апреля 2017, 19:44Культура
Кузнецк на время превратился в театральную столицу России. В городе открылся шестой театральный фестиваль «Золотая провинция». Свои постановки кузнецкому зрителю представят коллективы из Москвы, Перми, Пензы, Заречного и Израиля.
В афише фестиваля «Золотая провинция» 2017 года значится более 20 спектаклей. Театральный форум проходит в Кузнецке в шестой раз. Большую часть постановок зрители смогут увидеть на сцене муниципального творческого центра «Родина». Для кузнецких поклонников театра фестиваль - большое событие.
«Хочется прикоснуться к красивому, настоящему искусству, посмотреть на то, что сегодня представляет собой театр. Тем более, что там самые разные жанры, разные коллективы, разные направления. Думаю, что получим огромное удовольствие», - сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.
Театральный критик Анастасия Ефремова и художественный руководитель пермского театра «У моста» Сергей Федотов - завсегдатаи «Золотой провинции». Они не пропустили ни одного фестиваля. Театр «У моста» на этот раз предложит кузнечанам спектакли «Зойкина квартира» (12+) и «Ханума» (12+).
«Мы хорошо подготовились, прокатали эти спектакли. Сюда прилетели из евротурне. Начинали в Праге, потом в Берлине, Братиславе, Санкт-Петербурге. Сейчас приехали к вам и рады, что опять полон зал и опять счастливые лица. Здесь любят театр, и это здорово», - сказал художественный руководитель театра «У моста» г. Перми, заслуженный артист РФ Сергей Федотов.
Кроме того, в рамках «Золотой провинции» на кузнецкой сцене выступит коллектив «Zero» из Израиля. Артисты представят спектакль «Страдальцы» (12+) по произведению Чехова. Открыла фестивальную неделю постановка «Дракон» (12+) по пьесе Евгения Шварца, которую представил театр юного зрителя из Заречного.
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