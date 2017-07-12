12 июля 2017, 11:29Общество В Кузнецке продолжается реализация проекта «Парки малых городов» В рамках реализации проекта «Парки малых городов» в первом полугодии 2017 года было проведено 694 мероприятия. Благоустройство всех парков будет завершено до конца года. Такое заявление сделал федеральный координатор проекта, депутат Государственной Думы Владимир Панов, выступая на заседании президиума генерального совета партии «Единой России», где были подведены итоги работы федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года.

Всего же в рамках реализации проекта в 59 регионах по состоянию на 5 июля 2017 года утверждено 179 дизайн-проектов благоустройства парков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В основе каждого эскизного проекта – мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своем родном парке. Для сбора пожеланий нами была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей», – заявил Владимир Панов, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.

При этом «Единая Россия» на всех этапах реализации проекта вовлекает жителей - от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ.

«Всего в рамках реализации проекта в первом полугодии было проведено 694 мероприятия. Благодаря этому подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов», – сказал Панов.

По его словам, региональные координаторы проекта лично примут участие в открытии парков после окончания работ.

«До конца года будет выполнен первый этап реализации проекта. Региональные координаторы проекта «Парки малых городов» лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», – резюмировал Владимир Панов.

«То, что сегодня парки в малых городах становятся центрами культурной, спортивной и активной жизни – во многом заслуга партийных проектов «Парки малых городов» и «Городская среда». Парковое сообщество Российской ассоциации парков и производителей аттракционов с радостью восприняло новость о начале работы нового проекта, благодаря которому у жителей малых городов появилась возможность получить красивые уголки природы свободные от негативных привычек, позиционирующие здоровый образ жизни, культуру поведения и любовь к своей малой родине», - сказала координатор проекта «Парки малых городов» в Пензенской области Елена Савельева.

Проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства.

В Пензенской области для реализации проекта выбрано муниципальное бюджетное учреждение «Кузнецкий культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад» города Кузнецк. Общая сумма финансирования составила 7 627 673, 03 руб. В настоящее время проект благоустройства утвержден. Идет экспертиза достоверности сметного расчета на работы по капитальному ремонту ограждения парка и входной группы.

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия"