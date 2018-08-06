В Кузнецке приступили к строительству нового хирургического корпуса

В Кузнецке Пензенской области на территории межрайонной больницы начали демонтировать незавершенное здание хирургического корпуса, на месте которого планируется строительство нового.

Шестиэтажный хирургический корпус общей площадью 15 000 м2 планируют построить за три года. В нем предусмотрены собственное стерилизационное отделение, отделения гемодиализа, гнойной хирургии, общей хирургии, травматологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок с несколькими операционными залами, оборудованными по технологии «чистые помещения», сообщает пресс-центр регионального правительства.

С существующим терапевтическим корпусом хирургический будет связан надземным переходом. Новый корпус позволит организовать приемно-диагностическое отделение с возможностью проведения полного обследования пациентов в максимально сжатые сроки.

Стоимость строительно-монтажных работ - более 850 млн рублей, предусмотренных в бюджете Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».