В Кузнецке приступили к подготовке Холма воинской славы ко Дню Победы

В городе Кузнецке Пензенской области начали подготовку Холма воинской славы к празднованию Дня Победы (0+). Мемориал посетил мэр Сергей Златогорский, чтобы совместно со специалистами обсудить объем предстоящих работ.

Местами отставшая плитка, отвалившаяся штукатурка, разбитые плафоны. Для того, чтобы привести Холм воинской славы в порядок, осталось около месяца. Состояние мемориала после зимы оценил мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

«Мы определили объем работ, поставили задачи различным организациям. Будем готовить Холм косметически, чтобы праздник прошел достойно», - сказал он.

Всего в обустройстве будет задействовано два десятка предприятий и организаций как муниципальных, так и коммерческих. За конкретным исполнителем закреплена каждая из многочисленных ступенек мемориала, бюсты героев Советского Союза, памятные плиты. Будут приведены в порядок ниши с табличками, на которых высечены фамилии погибших кузнечан.

Уже составлен план и более масштабных работ, выходящих за рамки текущего ремонта. Обновление ряда важнейших элементов мемориала власти планируют провести к 75-летию Победы в великой Отечественной войне.

«Осмотр состояния мемориального комплекса показывает, что назрела необходимость капитальных работ. Будем заказывать проект, формировать задание, искать решения, которые позволили бы привести комплекс в порядок. Уже определили точки приложения усилий», - рассказал Сергей Златогорский.

Апрельские хлопоты на Холме воинской славы призваны также подготовить его к другому важному событию. В 2019 году из-за реконструкции центра Кузнецка мемориал станет местом проведения общегородского выпускного вечера (0+).