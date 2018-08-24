В Кузнецке приступили к асфальтированию дорожек «Сквера пограничников»

В городе Кузнецке Пензенской области полным ходом идет реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды на 2018 год. Рабочие уже завершили асфальтирование тротуаров на улице Комсомольской и приступили к благоустройству других общественных мест города.

Открытый менее года назад «Сквер пограничников» переживает новый этап благоустройства. Там приступили к асфальтированию дорожек и установке бордюрного камня. Эти работы финансируются из средств федеральной программы формирования комфортной городской среды.

«В данный момент ведутся работы по подготовке основания - это 440 квадратных метров. Будет еще один тротуар - на 240 квадратных метров», - рассказал заместитель директор подрядной организации Сяит Апусев.

«Сквер пограничников» в западном микрорайоне - один из нескольких объектов, которые преобразятся в ближайшее время. К осени в Кузнецке также благоустроят шесть дворовых территорий и ряд тротуаров.

«Мы благодаря проведению экспертиз и подготовки сметной документации сэкономили, поэтому сделаем работу, которую не планировали делать в 2018 году, - заасфальтируем тротуары по улице Победы. Также будет пешеходная зона, которая очень востребована массой горожан. Все подрядчики местные. На сегодняшний день к ним нет претензий по качеству проводимых работ», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

В приемке объектов, которые ремонтируют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», будет участвовать общественная комиссия. Работы идут без отставания от графика и должны завершиться до 1 октября.