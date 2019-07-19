В Кузнецке приставы призывают жителей проверить долги пред отпуском

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21 июля 2019, 14:38Общество
"Узнайте о своих долгах" - с таким призывом судебные приставы города Кузнецка Пензенской области обратились к жителям районного центра. Всю информацию сотрудники ведомства уместили в небольшие листовки, которые раздавали в одном из торговых центров.
Профилактическую акцию провели в разгар сезона отпусков. Одна из ограничительных мер по долгам - запрет на выезд за рубеж.
Первый человек, который попадается судебным приставам на входе в торговый центр - женщина с пустым ведром. Уже через пару минут становится понятно: даже о самой возможности узнать о своих долгах желает слушать не каждый житель Кузнецка. На профилактическую акцию люди отреагировали неоднозначно.
В памятках, которые раздают люди в форме, - всего лишь необходимая информация: где и как узнать о своих долгах. Самый надежный способ - сайт регионального управления федеральной службы судебных приставов. Чтобы войти в базу открытых данных, необходимо указать свои фамилию, имя и отчество. Неоплаченные штрафы или алименты могут оказаться решающим обстоятельством, например, в случае отпуска.
На практике оказывается, что о своих долгах можно попросту не знать. Судебные приставы приводят яркий пример: человек владеет автомобилем, нарушает правила дорожного движения, но по прописке не живет. Соответственно, штрафы по почте не получает. Накапливается крупная сумма, как результат - ограничительные меры. Впрочем, чаще всего люди считают, что знают о своих долгах все.
Сейчас на руках у судебных приставов по Кузнецкому району - порядка 25 тысяч исполнительных производств: чаще всего это задолженности физических лиц.
«Много сейчас задолженностей по кредитным платежам, ЖКУ, штрафов и алиментов», - отметил Антон Серебряков Судебный пристав-исполнитель Кузнецкого межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области.
Если у вас нет возможности узнать о долгах через интернет, есть и другие варианты: прийти в районный отдел судебных приставов и лично узнать всю необходимую информацию или сделать это прямо на вокзале - одна из профилактических акций ведомства проводится именно там, любой желающий может подойти к сотрудникам ФССП провериться по базе данных.
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