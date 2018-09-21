В Кузнецке при пожаре погиб пожилой мужчина

В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Матросова вечером случился пожар.

По информации регионального ГУ МЧС, 20 сентября в 20.29 огонь вспыхнул в срубовом доме. Сгорели кровля и надворные постройки. В пожаре погиб 77-летний мужчина.

Огонь тушили 14 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».