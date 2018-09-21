21 сентября 2018, 10:01Происшествия

В Кузнецке при пожаре погиб пожилой мужчина

В городе Кузнецке Пензенской области на ул. Матросова вечером случился пожар.

По информации регионального ГУ МЧС, 20 сентября в 20.29 огонь вспыхнул в срубовом доме. Сгорели кровля и надворные постройки. В пожаре погиб 77-летний мужчина.

Огонь тушили 14 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7467431/

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