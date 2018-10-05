В Кузнецке преобразились территория возле 4 домов и пешеходная зона

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07 октября 2018, 12:20Общество
В городе Кузнецке Пензенской области завершаются работы по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За лето и начало осени преобразились территория вокруг четырех многоквартирных домов и пешеходная зона по улице Комсомольской. Подрядной организации осталось завершить работы на двух объектах.
Теперь можно ходить по тротуару, не пачкая обувь, и свободно проехать на машине. Благодаря реализации в Кузнецке федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» преобразились дворы дома №53 по улице Маяковской, №49 по улице Гражданской, №165 и 256а по улице Ленина.
Наибольший объем работ был выполнен на территории дома №64 по улице Победы. Здесь, кроме асфальтирования прилегающей территории, обустроили тротуары. Дорожки с новенькими бордюрами теперь ведут к каждому из восьми подъездов. Благоустроить дворы не удалось бы без стараний активных жителей.
«Нужно было успеть, вовремя сдать документы, чтобы было мало должников. Мы пытались, в суды на них подавать начали, чтобы попасть в эту программу. Протоколы оформили вовремя. С правлением работали в выходные дни. Бегали по людям, проводили собрания, чтобы вступить в эту программу», - рассказала председатель домового комитета дома №64 по улице Победы Валентина Любавина.
Валентина Борисовна внимательно следит за работой строительной бригады. Она трудится здесь третью неделю. Асфальтирование должны завершить до исхода первой декады октября. Всего в этом году на формирование комфортной городской среды в Кузнецк было выделено около десяти миллионов рублей. Столько же планируют потратить и в следующем году.
«На эти средства будет отремонтирована дворовая территория по улице Плеханова,1а и пешеходная зона по улице Белинского. Мы будем приводить в порядок тротуар вдоль бывшего завода радиоприборов от улицы Гагарина до западного микрорайона», - сообщил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Ход благоустройства находится на контроле городских властей. Все работы идут по графику и должны завершиться в установленные сроки.
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