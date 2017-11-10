10 ноября 2017, 19:43Культура В Кузнецке появится выставочный зал Уже не кинотеатр, еще не музей. Работники музейно-выставочного центра в Кузнецке Пензенской области постепенно осваивают площади недавно переданного в их распоряжение здания кинотеатра «Комсомолец». Одно из помещений планируется предоставить кузнецким художникам в качестве постоянно действующего выставочного зала.

«Ночь искусств» (18+) - первая масштабная акция, которая прошла в стенах бывшего кинотеатра «Комсомолец» в Кузнецке. Перед тем, как начать образовательно-культурную программу, ее организаторы рассказали собравшимся об истории кинотеатра.

30 декабря 1957 года в кинотеатре состоялся первый показ фильма. Сейчас «Комсомольцу» в культурном пространстве города отведена иная роль. С сентября 2017 года творить историю «Комсомольца» доверено сотрудникам музейно-выставочного центра. С планами по использованию площадей руководство муниципального учреждения определилось. Большую часть займет общегородская картинная галерея.

«И я думаю, что в этом зале должны размещаться самые хорошие работы. Мы создадим какую-то коллегию, которая будет их отбирать и решать, на каких местах они должны быть», - рассказала директор музейно-выставочного центра Кузнецка Ольга Горнова.

К «Ночи искусств» в помещении, где планируется разместить галерею, была организована выставка работ, которые хранятся в запасниках музейно-выставочного центра. Самыми заинтересованными экскурсантами, конечно, были художники.

«Я считаю, что это здание самое красивое в городе. Мне кажется, очень удачно, что здесь хотят разместить музей, наконец-то в городе появится постоянная картинная галерея», - отметил художник Анвяр Батаршин.

Несколько художников Кузнецка передали в дар музейно-выставочному центру свои работы. Переезд учреждения в здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» запланирован на весну.

Культура

просмотров 117

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: