В Кузнецке появится сквер, посвященный пограничникам

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13 октября 2017, 19:23Общество
Жители Кузнецка Пензенской области активно занимаются озеленением родного города. В Западном микрорайоне состоялась закладка нового сквера. Горожане высадили 80 саженцев деревьев. Сквер решили посвятить кузнецким пограничникам.
В Кузнецке стало на один сквер больше. В Западном микрорайоне города высадили 80 саженцев березы, клена и рябины. Главными озеленителями стали школьники.
Подготовку к посадке вели несколько месяцев. Провели рекультивацию земли, спилили аварийные деревья, восстановили ливневую канализацию и уложили бордюрный камень. Деревья сажали под руководством специалистов городского зеленого хозяйства.
«МКУП «Зеленый город» произвел разбивку сквера. Закупили саженцы, сейчас осуществляем техническую поддержку в посадке», - сказал директор муниципального предприятия «Зеленый город» Кузнецка Анатолий Теряевский.
Сквер решили посвятить пограничникам Кузнецка. Ветераны боевых действий установили в центре сквера пограничный столб и знамя. На этом месте к 100-летию пограничных войск планируют поставить памятник.
«Тут будет стоять фигура пограничника с собакой. На заднем плане будет пограничный столб, изготовленный из композитного материала, поднятый на полутораметровый пьедестал», - рассказал член региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Герасимов.
Создатели сквера надеются, что он станет популярным местом отдыха горожан и украсит Кузнецк.
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